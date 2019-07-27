Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.07.2019
  • Gazete

'in uyanıklığı sürüyor! Evini reklamla düzdü

, eşi ile yaşadığı evi düzmek için reklam paylaşımı yapıyor. Şener, bu sayede eşyaları yüzde 50 indirimli alıyor.

Uyanıklığa gelin

İBRAHİM Kutluay'dan boşanırken aldığı 6 milyon TL'lik tazminatla olay olan Demet Şener Küpeli'nin uyanıklığı sürüyor... 42 yaşındaki eski manken, geçtiğimiz ay evlendiği Cenk Küpeli ile evini düzmek için Instagram'dan reklam anlaşmalarına başvurmuştu. Şener, ilk olarak evine aldığı sehpayı paylaşıp fiyatı yarıya indirdi.

EŞİ ve Kutluay'dan olan çocuklarıyla İstinye'de yaşayan , önceki gün de bu kez Instagram'da bir halı markasının reklamını yaptı. Bu paylaşımı sayesinde halı ücretinde de yüzde 50 indirim almayı başaran eski manken, sosyal medyada "Boşanırken aldığı 6 milyon TL'lik tazminat da yetmemiş" yorumları yaptırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDemet Şener'in uyanıklığı sürüyor! Evini reklamla düzdü
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri