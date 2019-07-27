İBRAHİM Kutluay'dan boşanırken aldığı 6 milyon TL'lik tazminatla olay olan Demet Şener Küpeli'nin uyanıklığı sürüyor... 42 yaşındaki eski manken, geçtiğimiz ay evlendiği Cenk Küpeli ile evini düzmek için Instagram'dan reklam anlaşmalarına başvurmuştu. Şener, ilk olarak evine aldığı sehpayı paylaşıp fiyatı yarıya indirdi.

EŞİ ve Kutluay'dan olan çocuklarıyla İstinye'de yaşayan Demet Şener, önceki gün de bu kez Instagram'da bir halı markasının reklamını yaptı. Bu paylaşımı sayesinde halı ücretinde de yüzde 50 indirim almayı başaran eski manken, sosyal medyada "Boşanırken aldığı 6 milyon TL'lik tazminat da yetmemiş" yorumları yaptırdı.