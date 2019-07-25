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Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

Elif Gönlüm'ün, eşi Kerem Gönlüm'e asıldığını söylediği Gül Gölge'nin peşine dedektif taktığı öne sürülmüştü. Gölge'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma tamamlandı ve Elif Gönlüm ve dedektif Nuri K.'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Manken ve sunucu Gül Gölge, sosyal medya hesabından Elif Gönlüm'e açılan dava hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25.07.2019 12:25 - Son Güncelleme: 25.07.2019 12:26
Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

Gül Gölge ve Elif Gönlüm arasındaki dedektif krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Gölge'nin, 'Dedektif tutup özel hayatımla ilgili görüntüleri kaydettirdi' diyerek şikayetçi olduğu Elif Gönlüm hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gönlüm ve dedektif Nuri K. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

2013'TE KAYDEDİLDİ

Gölge'nin gizlice çekilen ve 2015'te bir internet sitesinde yayınlanan fotoğraf ve videolarının, 2013'ten beri Gönlüm'ün dijital arşivinde bulunduğu tespit edildi.

Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

Gönlüm, dedektif tuttuğu iddiasını reddetse de; Gönlüm'ün, özel hayatın gizliliğini ihlal ve özel hayatı ifşa suçlarından 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

Elif Gönlüm'ün telefon rehberinde 'Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri K. hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Elif Gönlüm bir dönem yakın arkadaşı olan manken ve sunucu Gül Gölge'yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı.

Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar

GÜL GÖLGE'DEN REVENGE AÇIKLAMASI

Akşam saatlerinde yapılan bu haberin ardından sessizliğini bozan Gül Gölge, sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla duygularını ifade etti. İşte Gölge'nin davayla ilgili o satırları:

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