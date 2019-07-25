Dedektif krizi mahkemeye taşındı! Gül Gölge'den Elif Gönlüm hakkında çarpıcı açıklamalar
Elif Gönlüm'ün, eşi Kerem Gönlüm'e asıldığını söylediği Gül Gölge'nin peşine dedektif taktığı öne sürülmüştü. Gölge'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma tamamlandı ve Elif Gönlüm ve dedektif Nuri K.'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Manken ve sunucu Gül Gölge, sosyal medya hesabından Elif Gönlüm'e açılan dava hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Gül Gölge ve Elif Gönlüm arasındaki dedektif krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Gölge'nin, 'Dedektif tutup özel hayatımla ilgili görüntüleri kaydettirdi' diyerek şikayetçi olduğu Elif Gönlüm hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gönlüm ve dedektif Nuri K. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Elif Gönlüm'ün telefon rehberinde 'Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri K. hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Elif Gönlüm bir dönem yakın arkadaşı olan manken ve sunucu Gül Gölge'yi tehdit etmek suçundan da ceza almıştı.