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  • 25.07.2019
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Cep yakan şezlong fiyatlarına portatif çözüm!

, cep yaktı. , şezlongda oturma parası bile aldı. Tek kişilik ücret 184 liraya çıktı. Halk plajlarında ise kiralama bedeli 15 liraydı. TAKVİM, skandalı yazdı. Vatandaşlar, 50 liralık katlanabilir şezlong almaya başladı. Ürün satışları bir anda patladı...

'Gez'long!
Temmuz sıcağı yaktı. Tatilciler Ege ve 'e aktı. Sosyetenin akın ettiği ise "kazık rekoru" kırdı. Lahmacunu 75 liraya satan sosyetik beachler, uyanıklıkta sınır tanımadı. Torba'daki dünyaca ünlü Nikki Beach, neredeyse havayı bile parayla satacak noktaya ulaştı! Pideyi 89, kolayı ise 25 liraya satan lüks işletme, şezlongda oturma parası bile almaya başladı.

ÇANTADA ŞEZLONG MODASI
Şezlong bedeli 182 liraydı. Geçtiğimiz günlerde mekana giren 2 kişi, toplam 364 TL şezlong parası ödemek zorunda kaldı. Halk plajlarında ise şezlong kiralama bedeli en az 15 liradan başladı. TAKVİM, skandalı yazdı. Gazetemizin haberinin ardından tatilciler, kazıkçılara karşı önlem aldı. 50 liraya satılan seyyar şezlonglar kapış kapış satıldı. Katlanabilir şezlonglar adeta yok sattı. Vatandaşlar sosyal medyada, "Fırsatçılara verecek paramız yok" yorumunu yaptı.



Bodrum'da katlanabilir portatif şezlongunu alan, sahillere aktı.



BODRUM'DA PORTATİF ÇÖZÜM
Katlanıp, çanta gibi taşınan şezlong fiyatları 50 liradan başlıyor.



Ünlü sanatçı 'ın kızı , Bodrum'daki lüks beachlerin müdavimleri arasında...


DOĞAN SAVAŞ

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