Cep yakan şezlong fiyatlarına portatif çözüm!

Temmuz sıcağı yaktı. Tatilciler Ege ve Akdeniz'e aktı. Sosyetenin akın ettiği Bodrum ise "kazık rekoru" kırdı. Lahmacunu 75 liraya satan sosyetik beachler, uyanıklıkta sınır tanımadı. Torba'daki dünyaca ünlü Nikki Beach, neredeyse havayı bile parayla satacak noktaya ulaştı! Pideyi 89, kolayı ise 25 liraya satan lüks işletme, şezlongda oturma parası bile almaya başladı.
ÇANTADA ŞEZLONG MODASI
Şezlong bedeli 182 liraydı. Geçtiğimiz günlerde mekana giren 2 kişi, toplam 364 TL şezlong parası ödemek zorunda kaldı. Halk plajlarında ise şezlong kiralama bedeli en az 15 liradan başladı. TAKVİM, skandalı yazdı. Gazetemizin haberinin ardından tatilciler, kazıkçılara karşı önlem aldı. 50 liraya satılan seyyar şezlonglar kapış kapış satıldı. Katlanabilir şezlonglar adeta yok sattı. Vatandaşlar sosyal medyada, "Fırsatçılara verecek paramız yok" yorumunu yaptı.
Bodrum'da katlanabilir portatif şezlongunu alan, sahillere aktı.
BODRUM'DA PORTATİF ÇÖZÜM
Katlanıp, çanta gibi taşınan şezlong fiyatları 50 liradan başlıyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Bodrum'daki lüks beachlerin müdavimleri arasında...
DOĞAN SAVAŞ
ÇANTADA ŞEZLONG MODASI
Şezlong bedeli 182 liraydı. Geçtiğimiz günlerde mekana giren 2 kişi, toplam 364 TL şezlong parası ödemek zorunda kaldı. Halk plajlarında ise şezlong kiralama bedeli en az 15 liradan başladı. TAKVİM, skandalı yazdı. Gazetemizin haberinin ardından tatilciler, kazıkçılara karşı önlem aldı. 50 liraya satılan seyyar şezlonglar kapış kapış satıldı. Katlanabilir şezlonglar adeta yok sattı. Vatandaşlar sosyal medyada, "Fırsatçılara verecek paramız yok" yorumunu yaptı.
Bodrum'da katlanabilir portatif şezlongunu alan, sahillere aktı.
BODRUM'DA PORTATİF ÇÖZÜM
Katlanıp, çanta gibi taşınan şezlong fiyatları 50 liradan başlıyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Bodrum'daki lüks beachlerin müdavimleri arasında...
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.