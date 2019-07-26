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  • 26.07.2019
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'dan 'de görsel şov!

Önceki akşam ’de sahne alan , görsel şov yaptı. Özel tasarım sahneye 200 bin lira harcayan popçu, herkesi büyüledi.

200 bin TL'lik şov!

ÜNLÜ popçu Berkay, önceki akşam 'yi salladı. Poll Production organizasyonundaki 'Turkcell Yıldızlı Geceler'de sahne alan , şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da büyüledi. Sanatçı, özel tasarım sahnesiyle hayranlarına görsel şölen yaşattı. Bu benzersiz şov için özel olarak hazırlanan görüntüler 3 ayda Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Berkay, konser için 200 bin lira harcadı.

ADAMSIN BERKAY
Sempatik oyuncu Enis Arıkan, konserde açtığı pankartla şarkıcıya övgü yağdırdı.

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