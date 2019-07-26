ÜNLÜ popçu Berkay, önceki akşam Harbiye'yi salladı. Poll Production organizasyonundaki 'Turkcell Yıldızlı Geceler'de sahne alan Berkay, şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da büyüledi. Sanatçı, özel tasarım sahnesiyle hayranlarına görsel şölen yaşattı. Bu benzersiz şov için özel olarak hazırlanan görüntüler 3 ayda Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Berkay, konser için 200 bin lira harcadı.

ADAMSIN BERKAY

Sempatik oyuncu Enis Arıkan, konserde açtığı pankartla şarkıcıya övgü yağdırdı.