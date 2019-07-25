TÜRK işadamı Kaan Günay'la aşk yaşayan ABD'li model Jessica Michel Serfaty, gönüllü turizm elçimiz oldu. Güzel model, Türkiye'de tatilde olan aşkının hasretine dayanamayıp geçtiğimiz gün soluğu Çeşme'de aldı. Çeşme'den bol bol paylaşım yapan güzel yenge, Instagram'daki 750 bin takipçisine ülkemizi tanıttı.
Ünlü çift, Çeşme'de aşk tazeliyor.
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