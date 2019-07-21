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  • 21.07.2019
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: 'nin uğuruna inanıyorum

Ünlü aktör , ’nin uğruna inandığı için ’a tatile geldiğini söyledi. Müslümanlar’ı ve ülkemizi öve öve bitiremedi. Van Damme, Türkiye’ye daha sık gelmek için Bodrum’dan yat alacağını söyledi.

Türkiye aşığı

DÜNYACA ünlü aktör Jean Claude Van Damme, önceki akşam Bodrum'daki lüks bir restorantta yemek yedi. Oldukça neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, 'nin kendisine uğurlu geldiğini belirtti: Türkiye'de çok güzel karşılanıyorum. Çok seviliyorum.

Türkiye'ye sadece bu sebep için bile gelinir. Türkiye'nin uğuruna inanıyorum. Türkiye birçok dinin ve kültürün buluştuğu bir ülkedir. Müslümanlık dünyanın en eski dinlerinden biridir. Muhteşem bir geçmişi var.

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