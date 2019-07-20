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  • 20.07.2019
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'a Bomdrum'da!

'Can' Claude Van Damme

Dünyaca ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme, özel jetiyle 'a geldi. Kendisi için hazırlanan araca bindi. Yol kontrolü yapan polisler karşılarında Van Damme'ı görünce şoka girdi. Ardından fotoğraf çektirdi.

Ünlü aktör The Bodrum By Paramount Otel'e girerken de büyük ilgi gördü. Tatilcileri kırmayıp tek tek fotoğraf çektirdi. Usta oyuncunun araçtan iner inmez ilk istediği içecek ise Türk kahvesi oldu.


Ünlü aktör, sıcak tavırlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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