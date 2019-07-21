ABD'li model Jessica Michel Serfaty, nişanlısı Kaan Günay'ın hasretine dayanamadı... Önceki gün aşkıyla olan karesini Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafın altına da şu notu yazdı: "Seni iki haftadır görmedim ve seninle Türkiye'de buluşmak için bugün yola çıkıyorum. Yakında Çeşme'de görüşürüz." Türk işadamı Kaan Günay da bu paylaşım altına kalp bıraktı.





ABD'li seksi model önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek.