Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.07.2019
  • Gazete

'den sonra eşi de imaj değişikliği yaptı

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın

ARSENAL'IN yıldız oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyattı. Özil'den sonra güzel eşi Amine Gülşe de imaj değişikliği yaptı. eski güzeli, önceki gün saçlarını kısalttı. Son görüntüsünü de Instagram hesabında paylaştı. Takipçileri ise "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" yorumunu yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMesut Özil'den sonra eşi Amine Gülşe de imaj değişikliği yaptı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri