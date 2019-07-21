ARSENAL'IN yıldız oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyattı. Özil'den sonra güzel eşi Amine Gülşe de imaj değişikliği yaptı. Türkiye eski güzeli, önceki gün saçlarını kısalttı. Son görüntüsünü de Instagram hesabında paylaştı. Takipçileri ise "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" yorumunu yaptı.