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  • 06.07.2019
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"Cep Herkülü: " adlı filmin çekimlerine başlandı

Merhum halterci 'nun hayatı beyaz perdeye aktarıldı. "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin çekimlerine başlandı. Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırdı.

Ağır çekim
Merhum halterci 'nun hayatı beyaz perdeye aktarıldı. "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin çekimlerine başlandı. Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırdı. Haltere başladığı zamanları Batuhan Davutoğlu, biraz daha büyük hallerini ise Deniz Ali Cankorur oynadı. Filmde, Hayat gibi, minik oyuncuları da Milli Halterci kardeşi Muharrem Süleymanoğlu çalıştırdı. Antrenmandan eğlenceli görüntüler yayınlandı. Bu arada çekimleri İstanbul'da devam eden filmi Özer Feyzioğlu yönetiyor. Senaryosu ise Barış Pirhasan'a ait...



EFSANEYE TIPA TIP BENZİYORLAR
Süleymanoğlu'nun çocukluğunu Batuhan Davutoğlu, gençliğini Hayat Van Eck canlandırdı.

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