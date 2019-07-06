Önceki gün Bebek'te görüntülenen Demet Şener, suskunları oynadı. Kuaför çıkışı aracına binen Şener, soruları yanıtsız bıraktı.
Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la ilgili ısrarlı sorular karşısında ise "Artık konuşmama kararı aldım. Hiç soru sormayın konuşmayacağım" yanıtını verdi.
Cenk Küpeli ile evlenen Şener'in huzuru, Kutluay'ın iki çocuğunun velayeti için tetikte beklediği iddiasıyla kaçtı.
AYDIN HAMZA
Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la ilgili ısrarlı sorular karşısında ise "Artık konuşmama kararı aldım. Hiç soru sormayın konuşmayacağım" yanıtını verdi.
Cenk Küpeli ile evlenen Şener'in huzuru, Kutluay'ın iki çocuğunun velayeti için tetikte beklediği iddiasıyla kaçtı.
AYDIN HAMZA
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