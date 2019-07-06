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  • 06.07.2019
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o soruları yanıtsız bıraktı

Önceki gün Bebek'te görüntülenen , suskunları oynadı. Kuaför çıkışı aracına binen Şener, soruları yanıtsız bıraktı. ile evlenen Şener'in huzuru, Kutluay'ın iki çocuğunun velayeti için tetikte beklediği iddiasıyla kaçtı.

Demet sustu
Önceki gün Bebek'te görüntülenen Demet Şener, suskunları oynadı. Kuaför çıkışı aracına binen Şener, soruları yanıtsız bıraktı.
Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la ilgili ısrarlı sorular karşısında ise "Artık konuşmama kararı aldım. Hiç soru sormayın konuşmayacağım" yanıtını verdi.



ile evlenen Şener'in huzuru, Kutluay'ın iki çocuğunun velayeti için tetikte beklediği iddiasıyla kaçtı.


AYDIN HAMZA

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