Halterde neredeyse imkansız başarılara imza atan ve 'Dünyanın En İyi Sporcusu' seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film oluyor. Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu. Süleymanoğlu'na benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyuncu Hayat Van Eck ise başrolde.
Film için halter ve vücut geliştirme antrenmanlarına son sürat devam eden 19 yaşındaki oyuncu, geniş bir antrenör ve beslenme ekibi ile çalışıyor. 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da Hayat Van Eck'in beslenme ve antrenman programını belirliyor.
CEP HERKÜLÜ BEYAZ PERDEDE
Babası Hollandalı olan 19 yaşındaki genç oyuncu, Naim Süleymanoğlu'na olan müthiş benzerliğiyle dikkat çekti.
Film için halter ve vücut geliştirme antrenmanlarına son sürat devam eden 19 yaşındaki oyuncu, geniş bir antrenör ve beslenme ekibi ile çalışıyor. 2017'de hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da Hayat Van Eck'in beslenme ve antrenman programını belirliyor.
CEP HERKÜLÜ BEYAZ PERDEDE
Babası Hollandalı olan 19 yaşındaki genç oyuncu, Naim Süleymanoğlu'na olan müthiş benzerliğiyle dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.