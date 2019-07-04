Son dönemin genç ve güzel oyuncularından Dilan Çiçek Deniz, Hollywood yolcusu… İki yıldır katıldığı Cannes Film Festivali'nde güzelliğiyle kırmızı halıya damga vuran Deniz, yabancı yönetmen ve yapımcılarla tanışma fırsatı yakalamıştı. 24 yaşındaki oyuncu, Mayıs'taki festivalde de cast çalışmaları İngiltere'de başlayan 'Sinbad' filminin seçmelerine katıldı. Başarısını yurt dışına taşımaya hazırlanan Deniz, bir yandan da Hollywood'daki ajanslarla bağlantıya geçti.
AĞUSTOS'TA ABD'DE
Dilan Çiçek Deniz, başrollerini Metin Akdülger'le paylaştığı ilk sinema filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yeni projeler için gözünü yurt dışına diken Deniz, Ağustos'ta İngiltere ve ABD'ye gidip burada ajanslarla görüşecek. Genç oyuncu, Türkiye'deki kariyerini Hollywood'a taşımak için de eşsiz bir fırsat yakalayacak.
Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde yapımcıların dikkatini çeken Deniz, ABD'li usta oyuncu Bill Murray ile de tanışıp sohbet etmişti.
AĞUSTOS'TA ABD'DE
Dilan Çiçek Deniz, başrollerini Metin Akdülger'le paylaştığı ilk sinema filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Yeni projeler için gözünü yurt dışına diken Deniz, Ağustos'ta İngiltere ve ABD'ye gidip burada ajanslarla görüşecek. Genç oyuncu, Türkiye'deki kariyerini Hollywood'a taşımak için de eşsiz bir fırsat yakalayacak.
Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde yapımcıların dikkatini çeken Deniz, ABD'li usta oyuncu Bill Murray ile de tanışıp sohbet etmişti.
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