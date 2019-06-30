Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bu kez fena dağıttı... 34 yaşındaki futbolcu bir süre önce eşi Yolanthe Cabau ile yolları ayırma kararı aldı. Hollanda basını ikilinin birbirine ihanet ettiklerini yazdı. Ancak Sneijder, "Her şeyi ben berbat ettim. Henüz ayrılmadık" açıklamasını yaptı. Bu olaydan sonra evliliği bir türlü rayına oturmayan oyuncu, önceki gece Hollanda Utrecht'te bir ev partisine katıldı. İddialara göre burada aşırı alkol aldı.
Parti sonrasında da sokakta park halinde duran bir aracın üzerine çıktı. Arabayı parçalamaya çalıştı. Futbolcuyu yanındaki arkadaşları sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan oyuncu, 6 bin euro (40 bin lira) tutarındaki zararı ödedikten sonra serbest bırakıldı.
Yolanthe Cabau ile olan 10 yıllık evliliğinin sonuna geldiği konuşulan oyuncu, olay sonrası açıklama yapmaktan kaçındı.
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