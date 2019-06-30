

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, bu kez fena dağıttı... 34 yaşındaki futbolcu bir süre önce eşi Yolanthe Cabau ile yolları ayırma kararı aldı. Hollanda basını ikilinin birbirine ihanet ettiklerini yazdı. Ancak Sneijder, "Her şeyi ben berbat ettim. Henüz ayrılmadık" açıklamasını yaptı. Bu olaydan sonra evliliği bir türlü rayına oturmayan oyuncu, önceki gece Hollanda Utrecht'te bir ev partisine katıldı. İddialara göre burada aşırı alkol aldı.

Parti sonrasındada sokaktapark halinde duranbir aracın üzerineçıktı. Arabayı parçalamayaçalıştı.Futbolcuyu yanındakiarkadaşlarısakinleştirerek bölgedenuzaklaştırdı.Yaşanan olay sonrasıgözaltına alınanoyuncu,tutarındaki zararıödedikten sonraserbest bırakıldı. Yolanthe Cabau ile olan 10 yıllık evliliğinin sonuna geldiği konuşulan oyuncu, olay sonrası açıklama yapmaktan kaçındı.