Hollanda futbolunun sembol isimleri arasında yerini alan Wesley Sneijder'ın ülkesinde gözaltına alındığı iddia edildi.

Hollanda polisi 35 yaşındaki bir erkeğin, başkasına ait bir otomobili tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklarken bu kişinin Wesley Sneijder olduğu öne sürüldü. Ancak ardından ortaya çıkan görüntüler, o kişinin Sneijder olduğunu doğruladı.

ALKOLU FAZLA KAÇIRINCA...

Utrecht kentinde bir ev partisine katılan Sneijder, akabinde de bir otomobili tekmeliyor. Sonrasında otomobilin kaputuna oturan futbolcu bir süre zıplıyor.

GECEYİ GÖZALTINDA GEÇİRDİ

Sneijder geceyi gözaltında geçirirken araç sahibiyle 6 bin Euro'luk zararın giderilmesi konusunda anlaşınca serbest bırakıldı. 35 yaşındaki Wesley Sneijder, kariyerini Katar ekiplerinden Al Gharafa'da sürdürüyor.