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  • 27.06.2019
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ve boşandı! 15 aylık evlilik 15 dakikada bitti

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan ve , dün tek celsede boşandı. İkilinin 15 aylık evliliği, 15 dakikada bitti. Mahkeme, çiftin bir yaşındaki oğulları Kuzey için ortak velayet kararı aldı. Çıkışta üzgün olduğu gözlenen Özcan Deniz, eski eşin Feyza Aktan'a sarılarak veda etti.



Aylardır boşanacakları konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Aktan hakkındaki iddialar doğru çıktı. Ünlü çiftin evliliği, dün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitti. İkilinin 15 aylık evliliği 15 dakikada sona erdi. Kendisinden 20 yaş küçük Aktan'la birlikte mahkeme salonuna giriş yapan 45 yaşındaki sanatçı, görüntü alınmaması için güvenlik görevlilerine talimat verdi. Bunun üzerine gazetecilerle güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin boşanacağı iddiası patlak verdiğinde Aktan'ın eşinden evli oldukları her ay için toplam 15 milyon lira tazminat talep ettiği öne sürülmüştü.

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