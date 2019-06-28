Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.06.2019
  • Gazete

Başrollerini ve 'nın ‘Aşk ve Mavi’ ’da fırtınalar estiriyor

Atv’nin başarılı dizisi ‘Aşk ve Mavi’ ’da fırtınalar estiriyor. 'da çekilen, başrollerinde ve 'nın yer aldığı diziye Latinler, hayran kaldı. Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını yakından görmek için rezervasyon yapmaya başladı.

Meksika’da fırtına
Geçtiğimiz yıl atv ekranlarında yayınlanıp izlenme rekorları kıran 'Aşk ve Mavi' dizisi, şimdi de 'yı etkisi altına aldı. 18 Haziran'dan itibaren Meksika'da yayınlanmaya başlayan dizi, büyük ilgi gördü.



Kapadokya'da çekilen, başrollerinde Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı diziye Latinler, hayran kaldı. Meksikalılar, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını yakından görmek için rezervasyon yapmaya başladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBaşrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın ‘Aşk ve Mavi’ Meksika’da fırtınalar estiriyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri