Geçtiğimiz yıl atv ekranlarında yayınlanıp izlenme rekorları kıran 'Aşk ve Mavi' dizisi, şimdi de Meksika'yı etkisi altına aldı. 18 Haziran'dan itibaren Meksika'da yayınlanmaya başlayan dizi, büyük ilgi gördü.
Kapadokya'da çekilen, başrollerinde Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı diziye Latinler, hayran kaldı. Meksikalılar, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını yakından görmek için rezervasyon yapmaya başladı.
Kapadokya'da çekilen, başrollerinde Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı diziye Latinler, hayran kaldı. Meksikalılar, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını yakından görmek için rezervasyon yapmaya başladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.