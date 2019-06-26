Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşandı! Adliyede arbede yaşandı

İstanbullu Gelin dizisi ile ününe ün katan Özcan Deniz'in, bir süredir kendisinden 21 yaş küçük olan eşi Feyza Aktan ile boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz Mart ayında nikah masasına oturan ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Özcan Deniz - Feyza Aktan çifti, bugün Çağlayan Adliye'sinde tek celsede boşandı! İşte detaylar...

26.06.2019 16:12 - Son Güncelleme: 26.06.2019 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





