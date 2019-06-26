Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşandı! Adliyede arbede yaşandı
İstanbullu Gelin dizisi ile ününe ün katan Özcan Deniz'in, bir süredir kendisinden 21 yaş küçük olan eşi Feyza Aktan ile boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz Mart ayında nikah masasına oturan ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına alan Özcan Deniz - Feyza Aktan çifti, bugün Çağlayan Adliye'sinde tek celsede boşandı! İşte detaylar...
26.06.2019 16:12
- Son Güncelleme: 26.06.2019 16:32
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'dan beklenen haber geldi. Geçtiğimiz Babalar Günü'nde Özcan Deniz'in yaptığı paylaşımla boşanacakları yönündeki iddialar güçlenmişti.
ÖZCAN DENİZ - FEYZA AKTAN ÇİFTİ BOŞANDI!
Geçen yıl 30 Nisan'da oğullları Kuzey'e kavuşan çiftin evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Dedikodular doğru çıktı.
ADLİYEDE ARBEDE YAŞANDI
Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.
Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.
BOŞANMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Geride bıraktığımız babalar gününde yaptığı paylaşımla kafaları karıştıran şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in evliliğini bitireceği iddia edildi.