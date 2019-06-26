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  • 26.06.2019
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, eşi ve çocuklarının bakıcısından şikayetçi oldu

, çocuklarının bakıcıları tarafından dövüldüğünü öğrenince eşi ile bakıcıdan şikayetçi oldu. Kendisine ihanet eden Yağmur Sarnıç'a boşanma ve zina davası açan Emre Aşık, eşinin çocuklarını bakıcıya bırakıp tatile gittiğini söyleyerek velayet için de harekete geçti.

Şiddetli çift!
TAKVİM'in ortaya çıkardığı çekişmeli boşanma davaları başlayan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, geçtiğimiz gün bakıcı dehşeti yaşadı. , çocuklarının bakıcıları tarafından dövüldüğünü öğrenince eşi ile bakıcıdan şikayetçi oldu. Kendisine ihanet eden Sarnıç'a boşanma ve zina davası açan Aşık, eşinin çocuklarını bakıcıya bırakıp tatile gittiğini söyleyerek velayet için de düğmeye bastı.

Sarnıç da dün canlı yayında eşine ateş püskürdü. Kaldıkları sitede gerçekleşen olay esnasında evinde olduğunu iddia eden Sarnıç, Aşık'ın da çocuklarını dövdüğünü öne sürüp eşini rol yapmakla suçladı. Sarnıç, şu açıklamayla da Aşık'a yüklendi: "Bu yüzden ile daha önce boşanma aşamasına gelmiştim. 'Çocuklara el kaldırmayacaksın' diye onu defalarca evden kovdum."

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