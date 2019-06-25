Adını Ata Demirer ile Şubat'ta yaşadığı bir aylık aşkla duyuran Aslı Turanlı, mutluluğu Ege'nin karşı kıyısında buldu. 26 yaşındaki güzel oyuncu, Bozcaada'da yaşayan kendisinden 20 yaş büyük Demirer'le sürpriz aşkı son bulunca kayıplara karışmıştı. Yaz başından beri soluğu sık sık Yunanistan'ın Mikonos adasında alan Turanlı'nın Komşu'ya gidiş sebebi oldu. Aslı Turanlı, gönlünü Yunan DJ İlias Valaris'e kaptırdı.
BÜTÜN YAZ MİKONOS'TA...
Güzel oyuncu, 1978 Korfu Adası doğumlu ünlü DJ ile yaklaşık bir aylık aşkını şimdilik gizlese de ilişki, Valaris'in önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Yunan DJ, Turanlı ile aşk pozunu paylaşıp ilişkiyi ilan etti. Güzel oyuncunun ise aşkından günler önce İngilizce paylaştığı "Mikonos, bir kez daha kalbimi çaldın" mesajı dikkat çekti. Bu arada Aslı Turanlı, dünyanın en çok kazanan DJ'lerinden olan ve özel jetiyle sık sık Çeşme'ye gelerek tatil yapan İlias Valaris'le bütün yazı Mikonos'ta geçirecek.
Mikonos'un popüler mekanı Scorpios'ta çalan 41 yaşındaki Yunan DJ, geçtiğimiz hafta sonu Turanlı ile aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.
Turanlı, Ege sevdalısı Demirer'le ilişkisini 'Derin aşk' notuyla paylaştığı bu kareyle ilan etmişti.
BÜTÜN YAZ MİKONOS'TA...
Güzel oyuncu, 1978 Korfu Adası doğumlu ünlü DJ ile yaklaşık bir aylık aşkını şimdilik gizlese de ilişki, Valaris'in önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Yunan DJ, Turanlı ile aşk pozunu paylaşıp ilişkiyi ilan etti. Güzel oyuncunun ise aşkından günler önce İngilizce paylaştığı "Mikonos, bir kez daha kalbimi çaldın" mesajı dikkat çekti. Bu arada Aslı Turanlı, dünyanın en çok kazanan DJ'lerinden olan ve özel jetiyle sık sık Çeşme'ye gelerek tatil yapan İlias Valaris'le bütün yazı Mikonos'ta geçirecek.
Mikonos'un popüler mekanı Scorpios'ta çalan 41 yaşındaki Yunan DJ, geçtiğimiz hafta sonu Turanlı ile aşk pozunu takipçileriyle paylaştı.
Turanlı, Ege sevdalısı Demirer'le ilişkisini 'Derin aşk' notuyla paylaştığı bu kareyle ilan etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.