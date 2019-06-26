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, son albümü 'Ateş'in üçüncü klibini 'Esiyor'a çekti

, son albümü 'Ateş'in üçüncü klibini 'Esiyor' şarkısına çekti. Yönetmenliğini 'nun üstlendiği klip, renkli görüntüleriyle yaz aylarına damga vuracak...

Demet esiyor
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, satış rekorları kıran son albümü 'Ateş'in üçüncü klibini 'Esiyor' şarkısına çekti. Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde çekilen klip, renkli görüntüleriyle yaz aylarına damgasını vuracak...

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