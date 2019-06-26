Demet Akalın, son albümü 'Ateş'in üçüncü klibini 'Esiyor'a çekti
Demet Akalın, son albümü 'Ateş'in üçüncü klibini 'Esiyor' şarkısına çekti. Yönetmenliğini Tamer Aydoğdu'nun üstlendiği klip, renkli görüntüleriyle yaz aylarına damga vuracak...
Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın,satış rekorları kıran son albümü 'Ateş'inüçüncü klibini 'Esiyor' şarkısına çekti.Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde çekilenklip, renkli görüntüleriyle yaz aylarınadamgasını vuracak...
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