Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor. Ben bu yüzden daha önce de boşanma aşamasına kadar gelmiştim Emre ile 'o çocuklara el kaldırmayacaksın' diye defalarca evden kovdum. Ağlayarak eve geldi 'özür dilerim, bir daha vurmayacağım kızım size' diye.