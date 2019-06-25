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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Boşanma davaları süren çiftten Yağmur Aşık, bakıcıdan şikayetçi olurken; Emre Aşık hem bakıcıdan hem de Yağmur Aşık'tan şikayetçi oldu. Bir magazin programının canlı yayınına katılan Yağmur Aşık yaşanan bakıcı dehşetini ve eski eşiyle yaşadıkları olayların iç yüzünü anlattı.

25.06.2019 15:47 - Son Güncelleme: 25.06.2019 15:47
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı:

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü. O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz…

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor. Ben bu yüzden daha önce de boşanma aşamasına kadar gelmiştim Emre ile 'o çocuklara el kaldırmayacaksın' diye defalarca evden kovdum. Ağlayarak eve geldi 'özür dilerim, bir daha vurmayacağım kızım size' diye.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!

Bunlara benim öz annem şahit oldu. Evde durmak istemiyordu nefret ediyordu Emre'den çocuklara vurduğu için. Bunları itiraf etsin kendisi. Şu an insanlar bilmiyor iç yüzünü ama Allah yukarıda biliyor iç yüzünü. Kendisinin bu kadar karaktersiz olduğunu bilmiyordum.

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