Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın bakıcı dehşeti!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Boşanma davaları süren çiftten Yağmur Aşık, bakıcıdan şikayetçi olurken; Emre Aşık hem bakıcıdan hem de Yağmur Aşık'tan şikayetçi oldu. Bir magazin programının canlı yayınına katılan Yağmur Aşık yaşanan bakıcı dehşetini ve eski eşiyle yaşadıkları olayların iç yüzünü anlattı.
Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı:
Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor. Ben bu yüzden daha önce de boşanma aşamasına kadar gelmiştim Emre ile 'o çocuklara el kaldırmayacaksın' diye defalarca evden kovdum. Ağlayarak eve geldi 'özür dilerim, bir daha vurmayacağım kızım size' diye.