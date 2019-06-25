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  • 25.06.2019
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'den aşk reklamı

2018 güzeli , önceki akşam lı sevgilisinin kendisine hediye ettiği pırlanta bileziği paylaşarak ‘Aşkın reklamı’ dedirtti!

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, 'da aşk şovu yaptı. Pakistan asıllı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisinin birinci yılını geride bırakan Şahin, kutlamayı İngiltere'deki Hakkasan'da yaptı.



20 yaşındaki güzel, aşkının hediyesi pırlanta bileklikle havalara uçtu. , sevgilisinin kendisine bileziği takarken çektiği videoyu Instagram'da yayınlayarak havasını attı.

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