2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Instagram'da aşk şovu yaptı. Pakistan asıllı sevgilisi Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisinin birinci yılını geride bırakan Şahin, kutlamayı İngiltere'deki Hakkasan'da yaptı.
20 yaşındaki güzel, aşkının hediyesi pırlanta bileklikle havalara uçtu. Şevval Şahin, sevgilisinin kendisine bileziği takarken çektiği videoyu Instagram'da yayınlayarak havasını attı.
20 yaşındaki güzel, aşkının hediyesi pırlanta bileklikle havalara uçtu. Şevval Şahin, sevgilisinin kendisine bileziği takarken çektiği videoyu Instagram'da yayınlayarak havasını attı.
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