Arda Turan ile popçu Berkay'ın arasındaki davanın dünkü duruşmasında da karar çıkmadı. 10 Ekim 2018 gecesi Emirgan'daki bir mekanda eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği Turan tarafından burnu kırılan Berkay, duruşmada hazır bulundu. Turan'ı ise avukatları temsil etti. Tanıkları dinleyen mahkeme, davayı 11 Eylül'e erteledi. Berkay, Arda'nın özür dilemesinde ısrarlı olduğunu vurguladı.
- Saklambaç
- 20.06.2019
- Gazete
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