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Meryem Uzerli, Halle Berry’nin hem yönetip hem oynayacağı filmde rol alacak

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, ’a göz kırptı. ‘’ rolüyle ünlenen Uzerli, Halle Berry’nin hem yönetip hem oynayacağı filmde rol alacak...

Hollywood sultanı
Meryem Uzerli, gözünü Hollywood'a dikti. Geçtiğimiz günlerde 'nin yolunu tutan güzel oyuncu, burada dünyaca ünlü yapımcı Jonathan Fuhrman ile buluştu. Uzerli, başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran 'John Wick' film serisinin yapımcısı Fuhrman ile fotoğrafını paylaştı.

SINIR AŞAN BAŞARI...
Konuşulanlara göre ise ikilinin buluşması yeni bir projenin habercisi… Uzerli, 'ın yapımcılığını üstleneceği 'Bruised' filminin kadrosuna dahil olacak. Filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü aktris Halle Berry üstlenecek. 36 yaşındaki Uzerli, filmin başrolünü de üstlenecek olan Berry ile oynayarak 'un kapısını aralayacak. Yıllar önce '' dizisindeki '' rolüyle ülkemizde şöhret olan Uzerli, bu kez Hollywood'un sultanı olacak.



Uzerli'nin ABD'li yapımcıyla paylaştığı bu kare hayranlarını heyecanlandırdı.



OSCARLI YILDIZLA AYNI PROJEDE
'deki kariyerine ara veren Uzerli, Hollywood'da Halle Berry ile rol alacağı filmle şansını deneyerek yıldızını yurt dışında parlatacak.

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