Lüks araç tutkusuyla bilinen Berkay, koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Popçu, bunun için de geçen yıl eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıldönümü hediyesi olarak aldığı 2 buçuk milyonluk liralık Mercedes cipi sattı. Kendisine 2013 model 1 milyon 300 bin liralık Lamborghini Gallardo alan popçu, ikinci kızlarına hamile olan eşini de unutmadı. Berkay, eşine doğum hediyesi olarak Volkswagen Amarok marka pikapla jest yaptı. Şarkıcı, lüks hediyeye 300 bin lira ödedi. Önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı görüntülenen popçunun yeni aracının plakasında da kendisi, eşi ve minik kızları Arya'nın adının baş harfleri vardı…





İKİNCİ ÇOCUĞA ULTRA JEST

Berkay, ikinci kızları Zeynep Mira'ya 9 aylık hamile olan eşinin ayağını 300 bin liralık pikapla yerden kesti.