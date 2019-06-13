Rus model İrina Shayk (33) dört yıldır birlikte olduğu Bradley Cooper'dan (44) beş gün önce ayrıldı. Ayrılığın arkasında ünlü oyuncunun, Bir Yıldız Doğuyor filminde başrolü paylaştığı Lady Gaga ile yakınlaşması vardı. Öyle ki önceki gece Las Vegas'ta yaşanan bir olay bu iddiayı resmen kanıtladı. Yakışıklı oyuncu Cooper, Lady Gaga'nın kankası Bo O'Connor ile fotoğraflandı. Şarkıcı Gaga'nın ise arka kapıdan kaçtığı yazıldı. Öte yandan Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino da Irina Shayk'ı markaja aldı. 50 yaşındaki işadamı, seksi modelin Instagram'daki fotoğraflarına beğeni yağdırdı.
KÜFÜRBAZ LADY
Layd Gaga, geçtiğimiz günlerde ABD'de konser verdi. Hayranları, "Irina ile Bradley'i sen mi ayırdın?" sorusunu yöneltti. Çılgına dönen şarkıcı ise dinleyicilere küfür etti.
Gaga, Şubat ayında nişanlısından ayrılmıştı.
KÜFÜRBAZ LADY
Layd Gaga, geçtiğimiz günlerde ABD'de konser verdi. Hayranları, "Irina ile Bradley'i sen mi ayırdın?" sorusunu yöneltti. Çılgına dönen şarkıcı ise dinleyicilere küfür etti.
Gaga, Şubat ayında nişanlısından ayrılmıştı.
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