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, ve 'ın arasına ‘Kara kedi’ gibi girdi

, ve ’ın arasına ‘Kara kedi’ gibi girdi. Yakışıklı oyuncu önceki gün şarkıcının kankasıyla görüntülendi. Gaga’nın eski nişanlısının ise Irina’ya yürüdüğü öğrenildi.

Gaga kedi!
Rus model İrina Shayk (33) dört yıldır birlikte olduğu 'dan (44) beş gün önce ayrıldı. Ayrılığın arkasında ünlü oyuncunun, Bir Yıldız Doğuyor filminde başrolü paylaştığı ile yakınlaşması vardı. Öyle ki önceki gece 'ta yaşanan bir olay bu iddiayı resmen kanıtladı. Yakışıklı oyuncu Cooper, Lady Gaga'nın kankası Bo O'Connor ile fotoğraflandı. Şarkıcı Gaga'nın ise arka kapıdan kaçtığı yazıldı. Öte yandan Gaga'nın eski nişanlısı Christian Carino da 'ı markaja aldı. 50 yaşındaki işadamı, seksi modelin Instagram'daki fotoğraflarına beğeni yağdırdı.



KÜFÜRBAZ LADY
Layd Gaga, geçtiğimiz günlerde ABD'de konser verdi. Hayranları, "Irina ile Bradley'i sen mi ayırdın?" sorusunu yöneltti. Çılgına dönen şarkıcı ise dinleyicilere küfür etti.



Gaga, Şubat ayında nişanlısından ayrılmıştı.

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