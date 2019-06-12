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  • 12.06.2019
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ve oğlu 'ın deniz keyfi

ile eşi , önceki gün soluğu ’da aldı. Popçu, oğlu ’la sudan çıkmak bilmedi.

Azur’un deniz keyfi
Popçu Gülşen, tatil sezonunu önceki gün ailesiyle Ege'de açtı. Eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğulları Azur Benan'la 'a giden şarkıcı, konakladıkları Kempinski Otel'in beach'inde deniz keyfi yaptı.



Ünlü sanatçı, 2 buçuk yaşındaki oğlunu denize sokup gün boyu onunla oyunlar oynadı. Düzenli spor yapıp beslenen 43 yaşındaki , kusursuz fiziğiyle de gençlere taş çıkardı.

Doğan SAVAŞ

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