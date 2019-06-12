Popçu Gülşen, tatil sezonunu önceki gün ailesiyle Ege'de açtı. Eşi Ozan Çolakoğlu ve minik oğulları Azur Benan'la Bodrum'a giden şarkıcı, konakladıkları Kempinski Otel'in beach'inde deniz keyfi yaptı.
Ünlü sanatçı, 2 buçuk yaşındaki oğlunu denize sokup gün boyu onunla oyunlar oynadı. Düzenli spor yapıp beslenen 43 yaşındaki Gülşen, kusursuz fiziğiyle de gençlere taş çıkardı.
Doğan SAVAŞ
Ünlü sanatçı, 2 buçuk yaşındaki oğlunu denize sokup gün boyu onunla oyunlar oynadı. Düzenli spor yapıp beslenen 43 yaşındaki Gülşen, kusursuz fiziğiyle de gençlere taş çıkardı.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.