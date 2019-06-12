Ünlü oyuncu Engin Akyürek, başarılı dizi ve filmlerinin yanı sıra karizmasıyla da Latin Amerikalı hayranlarının gönlünü fethetti. Şili, Peru, Arjantin ve Brezilya'da fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu, özellikle kadın hayranlarının gönlünü çelmeyi başardı. Latinler, ünlü oyuncunun giyim kuşamından saç stiline kadar her detayı yakından takip eder oldu. Hatta Akyürek, dünyaca ünlü bir moda sitesinde en tarz oyuncular arasına adını yazdırıp listede Johnny Depp'i de solladı. Akyürek'in başarısı bununla sınırlı kalmadı.
38 yaşındaki oyuncu, saç stiliyle de Latin Amerika'daki kuaförlere ilham verdi. Latinler, Akyürek gibi havalı saçlara sahip olmak için kuaförlerde kuyruklar oluşturdu. Latin Amerika'daki berberler de tabelalarındaki Brad Pitt'in fotoğrafını kaldırıp yerine Akyürek'i koydu. Yakışıklığıyla yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki Brad Pitt, Akyürek'in karizmasına karşı koyamadı.
Dünyaca ünlü oyuncunun pabucunu dama atan Akyürek, göğsümüzü kabarttı.
38 yaşındaki oyuncu, saç stiliyle de Latin Amerika'daki kuaförlere ilham verdi. Latinler, Akyürek gibi havalı saçlara sahip olmak için kuaförlerde kuyruklar oluşturdu. Latin Amerika'daki berberler de tabelalarındaki Brad Pitt'in fotoğrafını kaldırıp yerine Akyürek'i koydu. Yakışıklığıyla yıllara meydan okuyan 55 yaşındaki Brad Pitt, Akyürek'in karizmasına karşı koyamadı.
Dünyaca ünlü oyuncunun pabucunu dama atan Akyürek, göğsümüzü kabarttı.
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