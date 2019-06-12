oyuncubaşarılıdizi ve filmlerinin yanısıra karizmasıyla dafethetti.fırtınalar estiren yakışıklıoyuncu, özellikle kadınhayranlarının gönlünüçelmeyi başardı. Latinler,ünlü oyuncunun giyimkuşamından saç stiline kadarher detayı yakından takipeder oldu. Hatta Akyürek,dünyaca ünlü bir modasitesinde en tarz oyunculararasına adını yazdırıp listedeAkyürek'in başarısı bununlasınırlı kalmadı.oyuncu, saç stiliyle deverdi.Latinler, Akyürek gibihavalı saçlara sahipolmak için kuaförlerdekuyruklar oluşturdu.de tabelalarındakikoydu.Yakışıklığıyla yıllara meydanokuyanAkyürek'in karizmasınakarşı koyamadı.Dünyacaünlü oyuncunun pabucunudama atan Akyürek,göğsümüzü kabarttı.