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  • 06.06.2019
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teyze oluyor! Hande Erçel'in ablası bebek müjdesini verdi



Nisan'da ablası Gamze Erçel'in evlenmesiyle sevinen Hande Erçel'in mutluluğu katlandı. Hayatını Caner Yıldırım'la birleştiren abla Erçel, önceki gün bebeğinin ultrason fotoğrafını "Küçük bir sürprizim var" notuyla paylaşıp hamile olduğunu müjdeledi.

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