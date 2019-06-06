Nisan'da ablası Gamze Erçel'in evlenmesiyle sevinen Hande Erçel'in mutluluğu katlandı. Hayatını Caner Yıldırım'la birleştiren abla Erçel, önceki gün bebeğinin ultrason fotoğrafını "Küçük bir sürprizim var" notuyla paylaşıp hamile olduğunu müjdeledi.