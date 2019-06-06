Nisan'da ablası Gamze Erçel'in evlenmesiyle sevinen Hande Erçel'in mutluluğu katlandı. Hayatını Caner Yıldırım'la birleştiren abla Erçel, önceki gün bebeğinin ultrason fotoğrafını "Küçük bir sürprizim var" notuyla paylaşıp hamile olduğunu müjdeledi.
- Saklambaç
- 06.06.2019
- Gazete
Hande Erçel teyze oluyor! Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel bebek müjdesini verdi
Nisan'da ablası Gamze Erçel'in evlenmesiyle sevinen Hande Erçel'in mutluluğu katlandı. Hayatını Caner Yıldırım'la birleştiren abla Erçel, önceki gün bebeğinin ultrason fotoğrafını "Küçük bir sürprizim var" notuyla paylaşıp hamile olduğunu müjdeledi.
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