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  • 05.06.2019
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Mutluluk tablosu

Mutluluk tablosu
Pop müziğin son dönemdeki en popüler isimlerinden Berkay, dün ikinci bebeğine hamile eşi Özlem Ada Şahin ve kızları Arya ile böyle poz verdi.

Antalya'da kaldıkları otelin maskotlarıyla objektif karşısına çeken ile güzel eşi, gülümserken; sevimli kızları maskotlardan korkmuş olacak ki ağlamaklıydı...

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