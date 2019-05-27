futbolcuilk kezduyurduğuihanetini affetmedi. Aşık, 6 Şubat gecesi Etiler'deüç çocuğunun annesinin biletini kesti.eski futbolcu,istedi. Yağmur Aşık , iddiaya göresavurdu. Soluğu mahkemede alan Emre Aşık dilekçesinde şöyle dedi:'Emre'nin e'sikalmayacak. Seni Türkiye 'debitireceğim'Mahkeme Yağmur Aşık'ıneşine üç ay süreyle şiddet tehdidi, hakaretve aşağılamada bulunmamasına kararverdi.Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Emre Aşık, eşinin TAKVİM objektifine yakalanan ihanetiyle sarsılmıştı. Kendi gibi evli bir erkekle sabaha karşı sarmaş dolaş eğlenen Yağmur Aşık'ın ihaneti, üç çocuğunun babası Emre Aşık'la evliliğinin bitmesine neden oldu. İkilinin çekişmeli boşanma davası ise sürüyor.

Yağmur Aşık, öfkeyle kalkıp zararla oturdu. Aşık, kendisini ölümle tehdit eden eşine 3 ay uzaklaştırma aldırıp huzura erdi. Genç kadın, bu süre boyunca eşini iletişim araçlarıyla da rahatsız edemeyecek.