Eski futbolcu Emre Aşık, ilk kez TAKVİM'in duyurduğu eşi Yağmur Sarnıç Aşık'ın ihanetini affetmedi. Aşık, 6 Şubat gecesi Etiler'de bir erkekle sarmaş dolaş yakalanan üç çocuğunun annesinin biletini kesti. Eşine boşanma ve zina davası açan eski futbolcu, çocuklarının velayetiyle 100 bin lira tazminat istedi. Yağmur Aşık, iddiaya göre 25 Ocak'ta eşinin ofisini basıp tehditler savurdu. Soluğu mahkemede alan Emre Aşık dilekçesinde şöyle dedi:
'SENİ BİTİRECEĞİM!'
"Yağmur Aşık, ofisime baskın yapar gibi geldi. 'Emre'nin e'si kalmayacak. Seni Türkiye'de bitireceğim' diye bağırdı. Kamera görüntülerini savcılığa sunduk." Mahkeme Yağmur Aşık'ın eşine üç ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamada bulunmamasına karar verdi.
EVLİLİĞİ SONLANDIRAN KARE
Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Emre Aşık, eşinin TAKVİM objektifine yakalanan ihanetiyle sarsılmıştı. Kendi gibi evli bir erkekle sabaha karşı sarmaş dolaş eğlenen Yağmur Aşık'ın ihaneti, üç çocuğunun babası Emre Aşık'la evliliğinin bitmesine neden oldu. İkilinin çekişmeli boşanma davası ise sürüyor.
TEHDİT PAHALIYA PATLADI
Yağmur Aşık, öfkeyle kalkıp zararla oturdu. Aşık, kendisini ölümle tehdit eden eşine 3 ay uzaklaştırma aldırıp huzura erdi. Genç kadın, bu süre boyunca eşini iletişim araçlarıyla da rahatsız edemeyecek.
Ali OKTAY
'SENİ BİTİRECEĞİM!'
"Yağmur Aşık, ofisime baskın yapar gibi geldi. 'Emre'nin e'si kalmayacak. Seni Türkiye'de bitireceğim' diye bağırdı. Kamera görüntülerini savcılığa sunduk." Mahkeme Yağmur Aşık'ın eşine üç ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılamada bulunmamasına karar verdi.
EVLİLİĞİ SONLANDIRAN KARE
Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen Emre Aşık, eşinin TAKVİM objektifine yakalanan ihanetiyle sarsılmıştı. Kendi gibi evli bir erkekle sabaha karşı sarmaş dolaş eğlenen Yağmur Aşık'ın ihaneti, üç çocuğunun babası Emre Aşık'la evliliğinin bitmesine neden oldu. İkilinin çekişmeli boşanma davası ise sürüyor.
TEHDİT PAHALIYA PATLADI
Yağmur Aşık, öfkeyle kalkıp zararla oturdu. Aşık, kendisini ölümle tehdit eden eşine 3 ay uzaklaştırma aldırıp huzura erdi. Genç kadın, bu süre boyunca eşini iletişim araçlarıyla da rahatsız edemeyecek.
Ali OKTAY
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