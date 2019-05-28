Hemşire Beatrice oldu

Çanakkale Savaşı'nı anlatan 'Mendilim Kekik Kokuyor' adlı sinema filminin çekimleri Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Yönetmenliğini Hüseyin Özden ve Hakan Kurşun'un yaptığı filmde Wilma Elles de rol alıyor.
Filmde Anzak hemşire Beatrice'i canlandıran Elles, önceki gün setten bir pozunu paylaşarak heyecanını dile getirdi. Alman asıllı Türk vatandaşı olan güzel oyuncu, "Çanakkale ruhunu canlandırmak benim için çok önemli" dedi.
Filmde Anzak hemşire Beatrice'i canlandıran Elles, önceki gün setten bir pozunu paylaşarak heyecanını dile getirdi. Alman asıllı Türk vatandaşı olan güzel oyuncu, "Çanakkale ruhunu canlandırmak benim için çok önemli" dedi.
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