Sosyetik çift Yasemin Hekimoğlu ile Umur Gençoğlu, önceki gün İtalya'da rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Geçen hafta İstanbul'da evlenen ikili, düğünleri için de Venedik'in yolunu tuttu. Sosyetik çiftin düğünü 1104 yılında inşa edilen The Arsenale'de yani Venedik Tersanesi'nde gerçekleşti. Görkemli düğüne İstanbul'dan 250 seçkin isim katıldı.
Davetlileri zamanda yolculuğa çıkaran düğünde Ender Mermerci ile kızı Derin Mermerci, Etel-Robert Baler çifti gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Yaklaşık 1 milyon euro'ya (6 milyon 800 bin lira) mal olduğu konuşulan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerinde La Scuola Grande della Misericordia'daki 'Disco Night' (Disko Gecesi) konseptli partiyle devam etti.
MUTLULUK SÖZÜ
Nikahları İstanbul'da gerçekleşen ünlü çift, Venedik'te de bir nikah daha yapıp birbirlerine mutluluk sözü verdi. Bu arada moda dünyasıyla yakından ilgilenen Hekimoğlu, gelinliğiyle yine gözleri kamaştırmayı başardı.
Etel Baler ile eşi Robert Baler, Venedik'te Begüm Gazioğlu ve eşi Ömer Ballı ile buluştu.
Feryal Gülman, düğüne yakın dostları Dahlia Garih ve Esin Saftekin'le birlikte katıldı.
Derin Mermerci de annesi Ender Mermerci ve arkadaşı Yasemin Güçkan ile düğündeydi…
Sosyetik işadamı Emir Bahadır gibi isimler düğüne özel tekneyle gitti.
Davetlileri zamanda yolculuğa çıkaran düğünde Ender Mermerci ile kızı Derin Mermerci, Etel-Robert Baler çifti gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Yaklaşık 1 milyon euro'ya (6 milyon 800 bin lira) mal olduğu konuşulan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerinde La Scuola Grande della Misericordia'daki 'Disco Night' (Disko Gecesi) konseptli partiyle devam etti.
MUTLULUK SÖZÜ
Nikahları İstanbul'da gerçekleşen ünlü çift, Venedik'te de bir nikah daha yapıp birbirlerine mutluluk sözü verdi. Bu arada moda dünyasıyla yakından ilgilenen Hekimoğlu, gelinliğiyle yine gözleri kamaştırmayı başardı.
Etel Baler ile eşi Robert Baler, Venedik'te Begüm Gazioğlu ve eşi Ömer Ballı ile buluştu.
Feryal Gülman, düğüne yakın dostları Dahlia Garih ve Esin Saftekin'le birlikte katıldı.
Derin Mermerci de annesi Ender Mermerci ve arkadaşı Yasemin Güçkan ile düğündeydi…
Sosyetik işadamı Emir Bahadır gibi isimler düğüne özel tekneyle gitti.
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