Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 27.05.2019
  • Gazete

ile 'ndan Venedik'te VIP düğün

Sosyetik ile , önceki gün ’nın Venedik kentinde masal gibi bir düğünle evlendi. Hiçbir masraftan kaçınmayan damadın cebinden konuşulanlara göre düğün için 1 MİLYON EURO çıktı…

Venedik masalı
Sosyetik çift ile , önceki gün 'da rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Geçen hafta 'da evlenen ikili, düğünleri için de Venedik'in yolunu tuttu. Sosyetik çiftin düğünü 1104 yılında inşa edilen The Arsenale'de yani Venedik Tersanesi'nde gerçekleşti. Görkemli düğüne İstanbul'dan 250 seçkin isim katıldı.

Davetlileri zamanda yolculuğa çıkaran düğünde ile kızı , Etel-Robert Baler çifti gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Yaklaşık 1 milyon euro'ya (6 milyon 800 bin lira) mal olduğu konuşulan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerinde La Scuola Grande della Misericordia'daki 'Disco Night' (Disko Gecesi) konseptli partiyle devam etti.



MUTLULUK SÖZÜ
Nikahları İstanbul'da gerçekleşen ünlü çift, Venedik'te de bir nikah daha yapıp birbirlerine mutluluk sözü verdi. Bu arada moda dünyasıyla yakından ilgilenen Hekimoğlu, gelinliğiyle yine gözleri kamaştırmayı başardı.



ile eşi Robert Baler, Venedik'te Begüm Gazioğlu ve eşi Ömer Ballı ile buluştu.



, düğüne yakın dostları Dahlia Garih ve Esin Saftekin'le birlikte katıldı.



Derin Mermerci de annesi Ender Mermerci ve arkadaşı Yasemin Güçkan ile düğündeydi…



Sosyetik işadamı Emir Bahadır gibi isimler düğüne özel tekneyle gitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriYasemin Hekimoğlu ile Umur Gençoğlu'ndan İtalya Venedik'te VIP düğün
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri