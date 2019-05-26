Hollywood yıldızlarının kaş tasarımcısı Anastasia Soare, önceki gün bir etkinlik için İstanbul'daydı. Soare'nin, Sephora Türkiye ile Hotel Les Ottomans'ta davet verdiğini duyan sosyetenin ünlü hanımları, etkinliğe koştu. Sosyetikler; Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Victoria Beckham ve Penelope Cruz gibi Hollywood'un dünyaca ünlü birçok ismine 'Altın Oran' yöntemiyle kaş tasarımı uygulayan Soare'nin tüyolarını ilgiyle dinledi.
- Saklambaç
- 26.05.2019
- Gazete
Ünlüler Kim Kardashian'ın kaş tasarımcısı Anastasia Soare’nin davetine akın etti
Sosyetikler, güzellik için Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Ünlü hanımlar, önceki gün İstanbul’a gelen Cindy Crawford ve Kim Kardashian gibi starların kaş tasarımcısı Anastasia Soare’nin davetine akın etti.
Hollywood yıldızlarının kaş tasarımcısı Anastasia Soare, önceki gün bir etkinlik için İstanbul'daydı. Soare'nin, Sephora Türkiye ile Hotel Les Ottomans'ta davet verdiğini duyan sosyetenin ünlü hanımları, etkinliğe koştu. Sosyetikler; Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Victoria Beckham ve Penelope Cruz gibi Hollywood'un dünyaca ünlü birçok ismine 'Altın Oran' yöntemiyle kaş tasarımı uygulayan Soare'nin tüyolarını ilgiyle dinledi.
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