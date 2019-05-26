Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.05.2019
  • Gazete

Ünlüler Kim Kardashian'ın kaş tasarımcısı ’nin davetine akın etti

Sosyetikler, güzellik için yıldızlarının izinden gitti. Ünlü hanımlar, önceki gün ’a gelen ve Kim Kardashian gibi starların kaş tasarımcısı ’nin davetine akın etti.



Hollywood yıldızlarının kaş tasarımcısı Anastasia Soare, önceki gün bir etkinlik için İstanbul'daydı. Soare'nin, Sephora Türkiye ile Hotel Les Ottomans'ta davet verdiğini duyan sosyetenin ünlü hanımları, etkinliğe koştu. Sosyetikler; Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Victoria Beckham ve Penelope Cruz gibi Hollywood'un dünyaca ünlü birçok ismine 'Altın Oran' yöntemiyle kaş tasarımı uygulayan Soare'nin tüyolarını ilgiyle dinledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlüler Kim Kardashian'ın kaş tasarımcısı Anastasia Soare’nin davetine akın etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri