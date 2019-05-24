yıloradan orayavurançıtayıiyice yükseltti. Annesinin hediyesi olanyarım milyonluk lüks aracı çizik içindebırakan genç kız, acemi şoför olduğunukanıtlamıştı.Zehra Çilingiroğlu,daha direksiyona alışamadan yeni birlüks oyuncağa daha sahip oldu. Acemişoför Zehra, önceki gün deobjektiflere yansıdı. İç mimarlık okuyangenç kız, gazetecileri görünce gülmekrizine girdi. Yoğun trafikte hemkahkaha atan hem de ilerlemeye çalışanZehra, lüks aracıyla havasını attı.