şarkısı içinolankötü bir sürprizle karşılaştı. 19 yaşındaki popçununortaya çıktı. Tilki'nin hesabı, kullanım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.yüz binlerce takipçiyi de kaybetti. Genç popçu, duruma şöyle isyan etti:Yaş 18 oldu ve hala sorun yaşıyorum.