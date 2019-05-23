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  • 23.05.2019
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'ye '' şoku! Hesabı kapatıldı...

Her paylaşımıyla olay olan , önceki gün şoku yaşadı. Genç popçunun 13 yaşından önce Twitter’a katıldığı anlaşılınca hesabı kapatıldı.

Twitter'zede' Aleyna
Yeni şarkısı için ABD'de olan Aleyna Tilki, kötü bir sürprizle karşılaştı. 19 yaşındaki popçunun Twitter'a 11 yaşındayken üye olduğu ortaya çıktı. Tilki'nin hesabı, kullanım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

Tilki, yüz binlerce takipçiyi de kaybetti. Genç popçu, duruma şöyle isyan etti: "13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabım kapatıldı. Şu an yeniden açtım hesabımı, çoğu tweetim silindi. Yaş 18 oldu ve hala sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor bıktım."



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