Aleyna Tilki Twitter tarafından deşifre edildi! Hesabı kapanan Aleyna Tilki hakkında şok gerçek!

Aleyna Tilki, Twitter tarafından deşifre oldu. Genç popçu, yaptığı başvurular sonucunda hesabını geri almayı başardı ancak Teitter hesabının neden kapatıldığı, takipçileri tarafından merak konusu oldu. Aleyna Tilki, hesabının askıya alınmasının nedeninin yaşı olduğunu belirtti. İşte Aleyna Tilki'nin yaşı ve Twitter hakkında yaptığı o açıklama...