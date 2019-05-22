Aleyna Tilki Twitter tarafından deşifre edildi! Hesabı kapanan Aleyna Tilki hakkında şok gerçek!
Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı kapatılmıştı. Genç popçu, yaptığı başvurular sonunda hesabı geri almayı başardı. Tilki'nin hesabının silinmesiyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Twitter hesabını geri alan Aleyna Tilki, hesabının askıya alınmasının nedeninin yaşı olduğunu açıkladı. Peki Aleyna Tilki kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki hakkında herkesi şok eden gerçek!
22.05.2019 12:23
- Son Güncelleme: 22.05.2019 12:23
Aleyna Tilki, Twitter tarafından deşifre oldu. Genç popçu, yaptığı başvurular sonucunda hesabını geri almayı başardı ancak Teitter hesabının neden kapatıldığı, takipçileri tarafından merak konusu oldu. Aleyna Tilki, hesabının askıya alınmasının nedeninin yaşı olduğunu belirtti. İşte Aleyna Tilki'nin yaşı ve Twitter hakkında yaptığı o açıklama...
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