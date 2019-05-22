İsmail YK:Seve seve söylerim

ve söz yazarı, Akmerkez'de görüntülendi.YK, yeni şarkısının klip çekimiiçin geldiğini söyledi. MesutÖzil ile de arkadaş olan şarkıcı,önümüzdeki ayile evlenecek olan futbolcunundüğününe davetli olacağınıve çift isterse seve seve sahnealabileceğini söyledi...Mutlu çift, 7 Haziran'da evlenecek.