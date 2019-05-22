İsmail YK:Seve seve söylerim

Şarkıcı ve söz yazarı İsmail YK, Akmerkez'de görüntülendi. YK, yeni şarkısının klip çekimi için geldiğini söyledi. Mesut Özil ile de arkadaş olan şarkıcı, önümüzdeki ay Amine Gülşe ile evlenecek olan futbolcunun düğününe davetli olacağını ve çift isterse seve seve sahne alabileceğini söyledi...
Mutlu çift, 7 Haziran'da evlenecek.
Mutlu çift, 7 Haziran'da evlenecek.
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