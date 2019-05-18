kadar kıyafetlerin de konuşulduğuönceki akşamesti... Fransa'da bu yıldüzenlenen festivalin önceki akşamki kırmızı halı töreninde yinefırtınası vardı. Festivalin ilk günü olduğu gibieden güzel oyuncu, tercihiyle hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Meryem Uzerli'ninbeğenirken kimileri ise çok rüküş buldu. Efsane sanatçıfilminin gösterimine akın eden dünyaca ünlü yıldızlar da göz kamaştırdı. Kırmızı halıda hazır bulunan üç isim iseseçerek göğsümüzü kabarttı. Bunlardan birioldu. Dünyaca ünlü modelve dünya jet sosyetesinin ünlü ismide yine Taciroğlu imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.