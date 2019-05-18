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  • 18.05.2019
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’nde Türk işi şıklık

Bu yıl 72.’si yapılan ’ne katılan dünyaca ünlü üç yıldız, imzalı kıyafet tercih etti. Meryem Uzerli ise güzelliğiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.



Sinema kadar kıyafetlerin de konuşulduğu Cannes Film Festivali'nde önceki akşam Türk rüzgarı esti... Fransa'da bu yıl 72.'si düzenlenen festivalin önceki akşamki kırmızı halı töreninde yine Meryem Uzerli fırtınası vardı. Festivalin ilk günü olduğu gibi yine transparan bir kostüm tercih eden güzel oyuncu, tercihiyle hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Meryem Uzerli'nin Maison Esthere Maryline imzalı kırmızı kıyafetini beğenirken kimileri ise çok rüküş buldu. Efsane sanatçı Elton John'un hayatını anlatan 'Rocket Man' filminin gösterimine akın eden dünyaca ünlü yıldızlar da göz kamaştırdı. Kırmızı halıda hazır bulunan üç isim ise Türk modacı Nedret Taciroğlu imzalı kostümler seçerek göğsümüzü kabarttı. Bunlardan biri dünyaca ünlü Hintli yıldız Kangana Ranaut oldu. Dünyaca ünlü model Heidi Lushtaku ve dünya jet sosyetesinin ünlü ismi Roberta Gilardi de yine Taciroğlu imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

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