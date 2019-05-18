Sinema kadar kıyafetlerin de konuşulduğu Cannes Film Festivali'nde önceki akşam Türk rüzgarı esti... Fransa'da bu yıl 72.'si düzenlenen festivalin önceki akşamki kırmızı halı töreninde yine Meryem Uzerli fırtınası vardı. Festivalin ilk günü olduğu gibi yine transparan bir kostüm tercih eden güzel oyuncu, tercihiyle hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Meryem Uzerli'nin Maison Esthere Maryline imzalı kırmızı kıyafetini beğenirken kimileri ise çok rüküş buldu. Efsane sanatçı Elton John'un hayatını anlatan 'Rocket Man' filminin gösterimine akın eden dünyaca ünlü yıldızlar da göz kamaştırdı. Kırmızı halıda hazır bulunan üç isim ise Türk modacı Nedret Taciroğlu imzalı kostümler seçerek göğsümüzü kabarttı. Bunlardan biri dünyaca ünlü Hintli yıldız Kangana Ranaut oldu. Dünyaca ünlü model Heidi Lushtaku ve dünya jet sosyetesinin ünlü ismi Roberta Gilardi de yine Taciroğlu imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.
- Saklambaç
- 18.05.2019
- Gazete
Cannes Film Festivali’nde Türk işi şıklık
Bu yıl 72.’si yapılan Cannes Film Festivali’ne katılan dünyaca ünlü üç yıldız, Nedret Taciroğlu imzalı kıyafet tercih etti. Meryem Uzerli ise güzelliğiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.
Sinema kadar kıyafetlerin de konuşulduğu Cannes Film Festivali'nde önceki akşam Türk rüzgarı esti... Fransa'da bu yıl 72.'si düzenlenen festivalin önceki akşamki kırmızı halı töreninde yine Meryem Uzerli fırtınası vardı. Festivalin ilk günü olduğu gibi yine transparan bir kostüm tercih eden güzel oyuncu, tercihiyle hayranlarını ikiye böldü. Kimileri Meryem Uzerli'nin Maison Esthere Maryline imzalı kırmızı kıyafetini beğenirken kimileri ise çok rüküş buldu. Efsane sanatçı Elton John'un hayatını anlatan 'Rocket Man' filminin gösterimine akın eden dünyaca ünlü yıldızlar da göz kamaştırdı. Kırmızı halıda hazır bulunan üç isim ise Türk modacı Nedret Taciroğlu imzalı kostümler seçerek göğsümüzü kabarttı. Bunlardan biri dünyaca ünlü Hintli yıldız Kangana Ranaut oldu. Dünyaca ünlü model Heidi Lushtaku ve dünya jet sosyetesinin ünlü ismi Roberta Gilardi de yine Taciroğlu imzalı kıyafetleriyle göz kamaştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.