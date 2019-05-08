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  • 08.05.2019
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’a yaz geldi

Berkay’a yaz geldi
İkinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almak için sabırsızlanan Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Akmerkez'deydi. Popçu, alışverişte kızı Arya'yı kucağından indirmedi. Ramazan'la birlikte tatile giren şarkıcı, yeni albümü 'İz'e gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi. Arya'nın tüm sevimliliğiyle poz vermesi ise gülümsetti.

​AYDIN HAMZA

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