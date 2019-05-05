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  • 05.05.2019
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'in kızı e golünü attı, saçları yeniden uzadı

’in kızı, e golünü attı. 12 yaşındaki güzeller güzeli ’nin tedavi sürecinde dökülen saçları da çıktı.

Defne yeşerdi
Eski manken Sinem Güven, şimdilerde mutluluktan havalara uçuyor... Güven'in eski evliliğinden olan 12 yaşındaki güzeller güzeli kızı Defne, geçtiğimiz yıl e yakalanmıştı.




Aralık 2018'de dan videosunu paylaşıp "Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum" diyen , sözleriyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara da umut olmuştu.



Gördüğü kemoterapi tedavisi sürecinde saçları dökülen Defne, önceki gün aile dostlarının ne katıldı. Güzeller güzeli Defne'nin saçlarının yeniden uzadığı ve gülen yüzü herkesi sevindirdi. 'in "Çubuk krakerim" diye seslendiği kızı Defne, söylediği yaş günü şarkısında da sesinin güzelliğiyle dikkat çekti. 12 yaşındaki Defne'ye sosyal medyada "Geleceğin sopranosu olacak" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı.

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