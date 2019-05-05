Eski manken Sinem Güven, şimdilerde mutluluktan havalara uçuyor... Güven'in eski evliliğinden olan 12 yaşındaki güzeller güzeli kızı Defne, geçtiğimiz yıl kansere yakalanmıştı.
Aralık 2018'de sosyal medyadan videosunu paylaşıp "Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum" diyen Defne, sözleriyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara da umut olmuştu.
Gördüğü kemoterapi tedavisi sürecinde saçları dökülen Defne, önceki gün aile dostlarının yaş gününe katıldı. Güzeller güzeli Defne'nin saçlarının yeniden uzadığı ve gülen yüzü herkesi sevindirdi. Sinem Güven'in "Çubuk krakerim" diye seslendiği kızı Defne, söylediği yaş günü şarkısında da sesinin güzelliğiyle dikkat çekti. 12 yaşındaki Defne'ye sosyal medyada "Geleceğin sopranosu olacak" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı.
Aralık 2018'de sosyal medyadan videosunu paylaşıp "Ben çok güçlüyüm. Kanseri yendim. Şimdi saçlarım yok ama yine çıkacak biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendime inanıyorum" diyen Defne, sözleriyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara da umut olmuştu.
Gördüğü kemoterapi tedavisi sürecinde saçları dökülen Defne, önceki gün aile dostlarının yaş gününe katıldı. Güzeller güzeli Defne'nin saçlarının yeniden uzadığı ve gülen yüzü herkesi sevindirdi. Sinem Güven'in "Çubuk krakerim" diye seslendiği kızı Defne, söylediği yaş günü şarkısında da sesinin güzelliğiyle dikkat çekti. 12 yaşındaki Defne'ye sosyal medyada "Geleceğin sopranosu olacak" şeklinde övgü dolu mesajlar yağdı.
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