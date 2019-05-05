Artık ekmek aslanın ağzında değil; sosyal medyada! Yaklaşık 500 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabında yaptığı reklam içerikli paylaşımlarla cebini dolduran Işıl Reçber, şimdi de sosyetik dostları sayesinde parayı buldu. Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, önceki gün bir inşaat firmasının tanıtım davetine ev sahipliği yaptı. Işıl Reçber'in yaptığı tek iş ise buraya havalı dostlarını çağırmaktı.
Les Ottomans Hotel'deki davete katılan sosyetik hanımlar, sosyal medyadan da bol bol paylaşım yaptı. Bu sayede reklamını yapan inşaat firmasının yetkilileri de konuşulanlara göre Işıl Reçber'e 3 saatlik davet sonunda 120 bin TL ödedi!
Les Ottomans Hotel'deki tanıtım davetine Işıl Reçber'in cemiyet ve magazin dünyasından arkadaşları akın etti.
Les Ottomans Hotel'deki davete katılan sosyetik hanımlar, sosyal medyadan da bol bol paylaşım yaptı. Bu sayede reklamını yapan inşaat firmasının yetkilileri de konuşulanlara göre Işıl Reçber'e 3 saatlik davet sonunda 120 bin TL ödedi!
Les Ottomans Hotel'deki tanıtım davetine Işıl Reçber'in cemiyet ve magazin dünyasından arkadaşları akın etti.
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