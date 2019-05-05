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  • 05.05.2019
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havalı dostları sayesinde 120 bin lirayı cebine koydu

Eski kaleci ’in eşi , havalı dostları sayesinde cebini doldurdu. Önceki gün bir inşaat firmasının tanıtım davetine ev sahipliği yapan Reçber, arkadaşlarını ağırlayıp cebine 120 bin lirayı koydu.

'Hava'dan para!
Artık ekmek aslanın ağzında değil; da! Yaklaşık 500 bin kişinin takip ettiği Instagram hesabında yaptığı reklam içerikli paylaşımlarla cebini dolduran Işıl Reçber, şimdi de sosyetik dostları sayesinde parayı buldu. Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi , önceki gün bir inşaat firmasının tanıtım davetine ev sahipliği yaptı. 'in yaptığı tek iş ise buraya havalı dostlarını çağırmaktı.



'deki davete katılan sosyetik hanımlar, sosyal medyadan da bol bol paylaşım yaptı. Bu sayede reklamını yapan inşaat firmasının yetkilileri de konuşulanlara göre Işıl Reçber'e 3 saatlik davet sonunda 120 bin TL ödedi!



Les Ottomans Hotel'deki tanıtım davetine Işıl Reçber'in cemiyet ve magazin dünyasından arkadaşları akın etti.

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