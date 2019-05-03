2019 Billboard Müzik Ödülleri, önceki akşam Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. 'Pop müziğin kraliçesi' Madonna, törendeki 5 milyon dolarlık performansında; kendi hologram görüntüleriyle sahneye çıktı. Madame X adlı albümüyle yeniden dinleyicileriyle buluşan şarkıcı, şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.

60 yaşındaki star gecede dünyaca ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımını taşıdı. Madonna, geçtiğimiz günlerde çıkardığı Medellin şarkısının klibinde de Erdem imzalı elbiseyle kameraların karşısındaydı. Klibini tanıttığı TV programına da Türk takı firmasından aldığı kolyeyle katılmıştı.

Gecede, ABD'li rapçi Cardi B, 21 dalda ödüle adaydı. Ancak ödülleri toplayan isim Kanadalı rapçi Drake oldu. Drake, 12 ödülle Billboard Müzik Ödülleri tarihinin en çok ödül toplayan ismi oldu. Cardi B ise 5 ödül topladı.





19 BİN LİRA...

Gecede boy gösteren Amerikalı şarkıcı Taylor Swift de Türk şıklığı seçti. 29 yaşındaki güzel şarkıcı, Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa'nın 19 bin liralık elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.