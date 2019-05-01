Uçak tuvaletinde uygunsuz görüntülerini paylaşarak 'çirkin' gündem yaratmaya çalışan 'sözde' fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medyada infiale yol açtı. Özellikle küçük çocukların takip ettiği Durmaz'ın, imza attığı rezalete aileler isyan etti. Çocuklarının Kerimcan Durmaz'ın ahlaksız paylaşımlarıyla olumsuz etkilenmesinden çekinen aileler, harekete geçti. Binlerce kişi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) şikayet yağdırıp Durmaz'ın sosyal medya hesabının kapatılmasını talep etti.



BAKANLIĞA ŞİKAYET YAĞMURU

Pek çok aile, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya paylaşımlarıyla genç ve çocuklara kötü örnek olduğunu dile getirerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da şikayette bulundu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen Kerimcan Durmaz'ın skandal hareketine hukukçular da kayıtsız kalmadı. Türkiye genelindeki pek çok avukat, Durmaz adına 'Hayasızca hareketler' ve 'cinsel istismar' suçlarından cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulundu.



HUKUKÇULAR HAREKETE GEÇTİ

Bursa'da avukatlar Merve Saruhan Aydıngöz ile Melih Altıkardeş, Durmaz'ın skandal paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, 3 milyon takipçisi olan Durmaz'ın 'hayasızca hareketler', 'cinsel taciz' ve tespit edilecek diğer suçlardan cezalandırılmasını istedi.



17 YIL CEZA ALMIŞTI

Sosyal medyada küçük çocuklarla ilgili müstehcen görüntüler yayınlayarak tepki çeken 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ, skandal paylaşımının ardından 17 yıl hapse mahkum edilmişti. Aileler, emsal niteliğindeki bu kararın Durmaz için de uygulanmasını talep ediyor.

Okurlarımızın talebi doğrultusunda Durmaz'ın fotoğrafını sayfamızda alenen paylaşmayı uygun bulmuyoruz.





​ONLAR DA SUÇLU!

Milyonlarca gencin takip ettiği hesabında cinsel içerikli video paylaşan Kerimcan Durmaz'ın yanı sıra yakın dostları da tepki çekti. Durmaz'ın dostlarına da sosyal medyada "Siz de onun kadar suçlusunuz" yorumu geldi.





Durmaz'ın Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'le yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun da Durmaz'ın şöhret olmasında payı büyük…

Gönül ile Sarıoğlu, Durmaz ile ABD tatiline dahi gitmiş ve oradan böyle paylaşım yapmıştı.





​KOCAMDAN UTANDIM

Kerimcan ​Durmaz'ın ahlaksız paylaşımıyla gözler, yakın dostu Demet Akalın'a çevrilmişti. Popçu, dün canlı yayında şöyle günah çıkardı: "Öyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı biri olarak nasıl savunayım? Bu olay kabul edilemez! Dağ gibi kocam var arkamda, ondan utandım."