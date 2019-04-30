Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması: Kocamdan utandım! Siyaset ve sanat dünyasından Kerimcan'a tepki yağıyor

"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu çocuklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim. Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledim. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim.