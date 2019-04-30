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Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması: Kocamdan utandım! Siyaset ve sanat dünyasından Kerimcan'a tepki yağıyor

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen videosu hakkında yakın arkadaşı olarak bilinen Demet Akalın'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu! Bugün bir kanalda yayınlanan magazin programına sesli mesaj gönderen Demet Akalın, Kerimcan Durmaz hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu da Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü. İşte Fenomen diye yıllarca parlatılan eşcinsel müptezel Kerimcan Durmaz'a gelen tepkiler!

30.04.2019 12:39 - Son Güncelleme: 30.04.2019 13:37
Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması geldi: Kocamdan utandım!

Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde çektiği skandal videoyu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı. Yakın arkadaşı olarak bilinen Demet Akalın, bugün bir kanalda yayınlanan magazin programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması geldi: Kocamdan utandım!

DEMET AKALIN KERİMCAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kerimcan Durmaz'a bir tepki de yediği içtiği ayrı gitmediği şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına sesli mesaj gönderen Akalın, Durmaz'a şu sözlerle sitem etti:

Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması geldi: Kocamdan utandım!

"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu çocuklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim. Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledim. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim.

Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması geldi: Kocamdan utandım!

Hepimiz genç olduk ve hatalar yaptık. Artık bu onun başına gelen kaçıncı olay. Bu olay kabul edilemez. Sen bir şöhreti taşıdıysan bu kadarını yapamazsın yok böyle bir dünya.

Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması geldi: Kocamdan utandım!

Ben pilates yaparken resmimi çekemiyorum ya. Anadan üryan fotoğrafınızı telefonunda bile bulunduramazsın."

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