Demet Akalın’dan Kerimcan Durmaz açıklaması: Kocamdan utandım! Siyaset ve sanat dünyasından Kerimcan'a tepki yağıyor
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen videosu hakkında yakın arkadaşı olarak bilinen Demet Akalın'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu! Bugün bir kanalda yayınlanan magazin programına sesli mesaj gönderen Demet Akalın, Kerimcan Durmaz hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu da Kerimcan Durmaz'a ateş püskürdü. İşte Fenomen diye yıllarca parlatılan eşcinsel müptezel Kerimcan Durmaz'a gelen tepkiler!
Kerimcan Durmaz, uçağın tuvaletinde çektiği skandal videoyu Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı. Yakın arkadaşı olarak bilinen Demet Akalın, bugün bir kanalda yayınlanan magazin programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Ben pilates yaparken resmimi çekemiyorum ya. Anadan üryan fotoğrafınızı telefonunda bile bulunduramazsın."
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