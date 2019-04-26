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  • 26.04.2019
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’yı kaybeden , sessizliğini bozdu

13 Mart’ta eşi ’yı kaybeden , sessizliğini bozdu. Sanatçı, dünkü paylaşımıyla eşine özlemini gözler önüne serdi.

Acı paylaşım

Yirmi yıllık eşi Zafer Çika'yı geçen ay 'deki trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım… Sanatçı, dün Nazım Hikmet'in şu şiirini paylaşıp eşine özlemini dile getirdi:

"Kaldı işte; çayımız bardakta / Çocukluğumuz sokaklarda / Mutluluğumuz kursağımızda / Sevdiklerimiz uzakta / Gülüşlerimiz fotoğraflarda…" Akbağ'ın acı paylaşımı herkesi hüzünlendirdi.
Eşinin ölümüyle sarsılan Akbağ, geçtiğimiz günlerde Çika için kırk mevlidi okutmuştu.

BİR DEMET ÖZLEM VE HÜZÜN

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