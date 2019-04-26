Yirmi yıllık eşi Zafer Çika'yı geçen ay İzmir'deki trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım… Sanatçı, dün Nazım Hikmet'in şu şiirini paylaşıp eşine özlemini dile getirdi:
"Kaldı işte; çayımız bardakta / Çocukluğumuz sokaklarda / Mutluluğumuz kursağımızda / Sevdiklerimiz uzakta / Gülüşlerimiz fotoğraflarda…" Akbağ'ın acı paylaşımı herkesi hüzünlendirdi.
Eşinin ölümüyle sarsılan Akbağ, geçtiğimiz günlerde Çika için kırk mevlidi okutmuştu.
BİR DEMET ÖZLEM VE HÜZÜN
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