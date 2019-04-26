Yirmi yıllık eşi Zafer Çika'yı geçen ay İzmir'deki trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'dan duygulandıran paylaşım… Sanatçı, dün Nazım Hikmet'in şu şiirini paylaşıp eşine özlemini dile getirdi:



"Kaldı işte; çayımız bardakta / Çocukluğumuz sokaklarda / Mutluluğumuz kursağımızda / Sevdiklerimiz uzakta / Gülüşlerimiz fotoğraflarda…" Akbağ'ın acı paylaşımı herkesi hüzünlendirdi.

Eşinin ölümüyle sarsılan Akbağ, geçtiğimiz günlerde Çika için kırk mevlidi okutmuştu.



BİR DEMET ÖZLEM VE HÜZÜN