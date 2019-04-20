Usta sanatçı Demet Akbağ, 20 yıllık eşi ve oğlunun babası Zafer Çika'nın 13 Mart'ta İzmir'de geçirdiği trafik kazasındaki ani ölümünün ardından tarifsiz bir acı yaşamıştı.

O günden beri sevenlerinin yardımıyla ayakta durabilen Akbağ'a en büyük desteği ise Sezen Aksu'nun verdiği ortayı çıktı. Müzikteki tartışmasız başarısının yanı sıra kalbinin güzelliğiyle de bilinen Minik Serçe, yıllardır çok yakın dostu olan Demet Akbağ'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Hatta Sezen Aksu, Kanlıca'daki dillere destan yalısının kapısını da yakın dostuna açtı.





YANINDAN AYIRMIYOR

Eşinin vefatının ardından Minik Serçe'nin kanatlarının altında olan Demet Akbağ, haftalardır burada kalıyor. Hatta 64 yaşındaki Sezen Aksu, 59 yaşındaki usta sanatçıyla birlikte geçtiğimiz günlerde İzmir'e giderek eşinin mezarını ziyaret etti.

Akbağ, 20 yıllık eşi Çika'nın vefatıyla tarifsiz bir acı yaşadı.





Doğan SAVAŞ