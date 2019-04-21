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  • 21.04.2019
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çapkınlık turuna çıktı! Hakan Sabamcı ve samimiyeti ilerletti

Geçtiğimiz hafta ’de ’la yakınlaşan , yurda döner dönmez çapkınlıktaydı. Playboy, kendisi için ‘Sadece konuşuyoruz’ diyen ile önceki akşam Karaköy’de baş başaydı. Ancak ikili, bu kez samimiyeti ilerletti!

El Clasico!
Çapkınlıklarıyla manşetleri süsleyen Hakan Sabancı, önceki akşam yine işbaşındaydı. Geçtiğimiz hafta sosyetik Dila Tarkan ile ABD'deki müzik ve eğlence festivali Coachella'da yakınlaşan Sabancı, yurda döner dönmez çapkınlık turuna çıktı. Karaköy'deki Lüsyen adlı mekanda objektife yakalanan işadamının yanında ise Aralık 2018'de adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Serenay Aktaş vardı. 4 saat boyunca baş başa oturan ikili, flaşların patlamasıyla panikledi. Keyifleri kaçan Sabancı ile Aktaş, hızla mekanın iç kısmına geçti.



KAÇIŞ TAKTİĞİ YAPTILAR
Müzik eşliğinde romantik anlar yaşayan ikili, çıkışta birlikte görüntü vermemek için ise taktik uyguladı. Çapkın playboy, VIP minibüsü kapıya yanaştığı sırada mekandan çıkış yaptı. Hakan Sabancı, 'la ilgili aşk sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi. Güzel bir karar aldık. Daha sonra uzun uzun konuşalım" dedi. Genç playboy, gazetecileri oyalarken Aktaş, arka kapıya yanaşan taksiyle kaçtı.



Aktaş, Aralık 2018'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlediği Sabancı ile çıkan aşk dedikodusu için "Arkadaşız ve konuşuyoruz" demişti.

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