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'ın eşi kaza geçirdi

’ın eşi ’nın içinde bulunduğu Pick-Up, şarampole yuvarlandı. Ön camdan fırlayan Çika, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu 'ın yapımcı eşi , dün akşamüstü 17.00'de hava yolu ile 'e geldi. Buradan Muammer Renda yönetimindeki Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick- Up, ardından şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takmayan Çika, aracın ön camından fırladı. Ağır yaralanan Çika ile Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kez kalbi duran Zafer Çika, ameliyata alındı. Demet Akbağ, acı haberle İzmir'e gitti.

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