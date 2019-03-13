Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın yapımcı eşi Zafer Çika, dün akşamüstü 17.00'de hava yolu ile İzmir'e geldi. Buradan Muammer Renda yönetimindeki Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick- Up, ardından şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takmayan Çika, aracın ön camından fırladı. Ağır yaralanan Çika ile Renda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kez kalbi duran Zafer Çika, ameliyata alındı. Demet Akbağ, acı haberle İzmir'e gitti.
- Güncel
- 13.03.2019
- Gazete
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kaza geçirdi
Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın içinde bulunduğu Pick-Up, şarampole yuvarlandı. Ön camdan fırlayan Çika, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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